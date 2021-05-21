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5月起曾赴雙北若不適 高市：可至23家醫院採檢

中央社 / 高雄21日電

高雄市截至目前為止共發生12例本土確診個案，目前都能追溯感染源，且均與雙北旅遊史有關。因此，高雄市衛生局表示，若民眾5月起曾赴雙北且身體不適，可至高市23家醫院採檢。

高雄市衛生局稍早宣布，高市確診個案2530為30多歲男性，5月18日一採弱陽（CT：32）、5月19日二採PCR及血清皆陰性，5月20日三採PCR為陰性，經中央流行疫情指揮中心綜合研判排除感染，讓高市總確診個案下降至12人。

衛生局表示，目前12例確診個案包含家庭群聚感染、職場群聚感染、餐廳群聚感染，經疫情追蹤調查，均與台北市萬華區或台北市、新北市旅遊史有明確流行病學相關性。

依據中央流行疫情指揮中心公布，曾有台北市、新北市足跡民眾，有暴露疫情熱點風險的可能，指揮中心將發送簡訊通知，若這些民眾中，有人身體不適、出現症狀，可聯繫採檢醫院，並依照安排前往接受核酸檢查。

高雄市流行疫情指揮中心呼籲，5月1日之後，所有現居高雄市民眾，凡有雙北旅遊史，都要留意自身健康狀況，中央疫情指揮中心亦會簡訊通知。若有些微不適，包含輕微腹瀉、喉嚨癢、鼻塞、咳嗽等症狀，請與高雄市23家指定採檢醫院，安排進行採檢。

疫情 高雄市

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