突破防疫隔閡 高市用4國語向移工宣導

為使新住民及外籍移工遵守防疫規定，高雄市勞工局今天表示，連日深入移工聚集地，以泰、越、印、菲4國語言播放防疫規定，市府也對非法移工推出不通報免費採檢，防移工成破口。

高雄市勞工局表示，連日以宣傳車深入岡山公園、岡山火車站、高雄火車站、南華路、大寮區光明路等地，沿途以泰國、越南、印尼與菲律賓等4國語言播放防疫規定，並發送口罩，加強宣導稽查，要求移工朋友落實「外出全程戴口罩、停止群聚共餐」。

勞工局長周登春表示，防疫沒有語言隔閡，也沒有時差，勞工局已連日加派人力，深入移工朋友可能工作、生活場域與地點，用各國母語宣導防疫規定，並推廣加入1955移點通，隨時接收防疫訊息，包括最新手機實聯制操作方式等。

隨著週末來臨，為避免移工鬆懈形成防疫破口，勞工局也將加強熱點取締工作，若發現違規未戴口罩，依法告發可處最高新台幣1萬5000元罰鍰；若違反聚會規定，最高可處30萬罰鍰，呼籲雇主及仲介加強協助宣導，一起落實防疫工作。

勞工局再次呼籲，移工應改採視訊方式與親友聯繫，避免群聚感染，積極配合高市防疫規定，強化自我健康管理。另針對非法移工擔心的篩檢費用及查處問題，市府推出「免費檢疫醫療方案」，採取「不收費、不通報、不查處」方式，鼓勵移工主動前往篩檢與就醫。