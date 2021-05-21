科技跨越疫情障礙 移民署安排視訊解母子相思

全球疫情升溫，移民署高雄收容所一名越南籍受收容人「阿雄」因思念故鄉重病老母，多次在睡前躲棉被偷哭，所方得知後協助以遠端視訊讓母子相見，溫馨親情也令人動容。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，許多外籍收容人無法返鄉，移民署南區事務大隊高雄收容所為情況特殊的受收容人安排視訊會客，讓他們得以跨越距離障礙，透過網路設備與遠在家鄉的親人聯繫，一解思鄉情愁。

高雄收容所今天表示，剛入所不久的越南籍受收容人阿雄常常眉頭深鎖，獨自縮在角落，甚至在晚上就寢時間躲在棉被裡偷偷哭泣。幸所方人員察覺主動上前關心，經多次關懷加上同鄉室友鼓勵，才知道阿雄是掛念遠在越南的病危老母親，因此每天難過地茶不思飯不想，恨不得立刻返鄉盡孝道。

所方人員為了不讓阿雄留下無法彌補的遺憾，想方設法聯繫到阿雄遠在越南的家人，雙方並約定在阿雄母親加護病房的開放時間，讓母子利用視訊一解相思。當連線成功的那刻，阿雄的一句「我很好，不要擔心」，讓母子倆都流下眼淚，在場移民署人員無一不動容。

高雄收容所長鄭明昌表示，疫情之下，許多家庭正經歷分離無奈，所幸科技力量能跨越疫情阻隔，讓「愛」不因疫情止息。面對疫情下的鄉愁，除了家鄉親友遠距離關心，也有所方人員近距離照顧，希望藉由這種正向力量氛圍，讓外籍朋友感受到溫暖力量，安心等待返回母國。