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因應防疫升級 馬祖觀光場所加強防疫

中央社 / 連江縣21日電

新冠肺炎疫情升溫，馬祖國家風景區管理處管轄景點、遊客中心暫停開放，室內場館及封閉性坑道自即日起封閉，另針對遊客接觸處加強清潔消毒措施。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情警戒提升第三級，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處實施防疫措施，暫停開放南竿、北竿、莒光，東引4處遊客中心，僅持續提供電話諮詢服務，公廁則正常開放。

馬管處管轄出租館舍調整營業狀況，南竿北海坑道、南竿遊客中心附設販賣區、媽祖宗教文化園區廣場賣店、南竿55據點；北竿北竿遊客中心附設販賣區、坂里大宅、戰爭和平公園館販賣區；莒光山海一家；東引遊客中心附設販賣區等處自即日起暫停營業。北竿06據點在 6月8日前停止尚未訂房遊客入住、莒光遊客中心附設建築物賣店僅接受外帶服務。

馬管處表示，其餘開放性景點無強制閉館，請遊客配合中央流行疫情指揮中心及連江縣流行疫情指揮中心指示，外出時全程配戴口罩、維持社交距離，並嚴禁室內5人以上、室外10人以上聚會。本處將景點巡查時加強勸導，勸導不聽者將通報警政及地方衛生主管機關協處。另因應疫情針對遊客經常接觸處執行清潔消毒措施，每日上下午共6次。

馬管處表示，因應疫情各場館重新開放及活動異動資訊，將即時公告官網及「馬祖愛趴Go」粉絲專頁，若有疑問，可至本處官網查詢。

疫情 南竿 新冠肺炎

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