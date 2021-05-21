街友、藍領勞工吃飯沒戴罩 高雄社會局：不適合檢舉

全國進入三級警戒，高雄市政府嚴格規定民眾外出須戴罩，但有藍領勞工反映，中午短暫拿下口罩吃飯，卻遭檢舉沒戴罩，直呼政策不夠人性化，也有街友沒地方去，在室外用餐遭檢舉，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前喊話，對於這樣的情況不適合開罰，高雄市社會局也回應，比照中央做法。

有藍領勞工反映，每天在大太陽下工作須忍受烈日直曬，又因政策必須戴緊口罩，直到中午很多餐廳禁止內用，只能外帶餐盒，在工地短暫拿下口罩吃飯，卻又遭路過民眾拍照檢舉沒戴口罩，並吃上3千元至1萬5千元罰單，直呼政策不夠人性化。

陳時中日前於記者會上指出，曾和地方政府討論藍領勞工、街友等在外用餐如何安排，陳時中強調，規定主要是要告訴民眾沒戴口罩可能存在風險，如民眾看到藍領勞工、街友因吃飯在外脫下口罩檢舉、開罰並不適合。

高雄市社會局副局長葉玉如表示，目前高雄比照中央針對藍領勞工做法，當遊民領完便當，可到空曠處、沒有密切聚集場域用餐，等用完餐須立即戴上口罩，民眾如看到遊民正在用餐就不適合檢舉。

有員警表示，當民眾檢舉或警方發現民眾未戴口罩，會開單後交由衛生局統一決定是否開罰，如民眾對檢舉開單覺得有爭議，也可向衛生局投訴。

葉玉如表示，針對遊民口罩部分，社工進行關懷探訪時，會根據訪視情況，以1日2片口罩計算，提供遊民一周14片口罩，保障遊民健康安全。