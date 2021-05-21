高雄專責病房是366或2541？ 藍綠兩黨為數字互槓

高雄本土病例已達12例，高雄市議會藍綠黨團今天為了專責病房數量互槓。國民黨團先質疑高雄市備有2541床專責病床的政績不實，目前實際數量只有366床，市府不該放任防疫假訊息散布。民進黨團則回擊，涵蓋衛福部登錄及高雄醫界可在第一時間整備使用的病床數字，數據沒問題，國民黨不要不懂裝懂。

近日外界宣稱高雄有2541床專責病床，引發國民黨高市議員質疑。國民黨團總召童燕珍指出，她致電詢問衛生局，目前專責病床收治情況是「病床數366床，本週才可達1191床以上，此數字與2541床有極大差距。

副總召邱于軒也表示，高雄市衛生局有責任公布實際病床數，避免引發南部避難潮，打亂高雄市自身防疫步調。

對此爭議，民進黨團幹事長黃文益指出，高雄市負壓隔離病房及指定醫院專責病房共有351床，而專責醫院依衛生局醫療整備計畫啟動，控床整備的數量790床，合計1141床。市府也同步進行轄內各機構與大型收治場所的控床作業，若有需求即可在第一時間整備出1400床，共計2541床可供專責照顧COVID-19確診患者，數據完全沒有問題。