高雄市內門區本月二度登高溫榜首 今日高溫飆到39.1度

國內疫情升溫，高溫也高居不下，據中央氣象局官網指出，今天中午高雄市內門區，氣溫飆至39.1度，為第二度登上高溫榜首，日前內門還飆至40.2度；高雄氣象站也提醒，民眾應多補充水份，避免戶外活動，慎防熱傷害。

南部天氣酷熱，儼然成了一顆「烤番薯」，5月以來，高雄市連續出現38度極端高溫，且近日高溫資訊燈號皆為紅色燈號；本月14日，內門區飆至40.2度，且多個區域經常入圍高溫排行。

今天中午1時許，高雄氣象站測得最高溫位於內門區達39.1度，為本月第二度登上高溫榜首。高雄氣象站也提醒，民眾應多補充水份，避免戶外活動，慎防熱傷害。