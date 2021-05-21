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高雄市內門區本月二度登高溫榜首 今日高溫飆到39.1度

聯合報 / 記者陳弘逸陳玫伶／高雄即時報導
5月以來，高雄市連續出現38度極端高溫。圖／翻攝自中央氣象局網站
5月以來，高雄市連續出現38度極端高溫。圖／翻攝自中央氣象局網站

國內疫情升溫，高溫也高居不下，據中央氣象局官網指出，今天中午高雄市內門區，氣溫飆至39.1度，為第二度登上高溫榜首，日前內門還飆至40.2度；高雄氣象站也提醒，民眾應多補充水份，避免戶外活動，慎防熱傷害。

南部天氣酷熱，儼然成了一顆「烤番薯」，5月以來，高雄市連續出現38度極端高溫，且近日高溫資訊燈號皆為紅色燈號；本月14日，內門區飆至40.2度，且多個區域經常入圍高溫排行。

今天中午1時許，高雄氣象站測得最高溫位於內門區達39.1度，為本月第二度登上高溫榜首。高雄氣象站也提醒，民眾應多補充水份，避免戶外活動，慎防熱傷害。

高雄氣象站主任陳文信表示，內門會經常出現高溫的可能原因在於，日照強烈，偏西南風，將溫度熱氣往靠近山區域吹送，再加上沉降增溫作用，才容易導致氣溫偏高。

今天中午1時許，高雄氣象站測得最高溫位於內門區達39.1度，為本月第二度登上高溫榜首。圖／翻攝自中央氣象局網站
今天中午1時許，高雄氣象站測得最高溫位於內門區達39.1度，為本月第二度登上高溫榜首。圖／翻攝自中央氣象局網站
5月以來，高雄市連續出現38度極端高溫，且近日高溫資訊燈號皆為紅色燈號。本報資料照片
5月以來，高雄市連續出現38度極端高溫，且近日高溫資訊燈號皆為紅色燈號。本報資料照片

高溫 內門 高雄市

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