疫情升溫 澎湖景點、人潮熱區大消毒

本土疫情升溫，澎湖縣環保局今天起展開全島各景點與人潮熱區的環境消毒，縣長賴峰偉要求要做到各個角落全面清毒，以維護澎湖淨土，共度疫情嚴峻挑戰。

賴峰偉表示，由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，本土案例爆增，澎湖目前還是零確診，但民眾消毒液需求量增加，已指示農漁局與水產種苗繁殖場提供防疫用消毒液，免費供民眾索取，各自做好居家環境消毒。

澎湖縣環保局今天在大太陽下，消毒人員在南海候船室、車站、航空站、港口、市場、南海碼頭、自由塔、第三漁港與遊客中心等景點與人潮熱區全面消毒，至於各鄉市景點等公共場域等，則由各鄉市清潔隊員進行消毒。

環保局表示，縣內大型營業場所、運輸、社區管委會與公廁管理等單位，也都同步進行環境消毒與清潔。