抓6件未戴口罩換嘉獎惹怨 高市警：未硬性規定績效

因應疫情升溫，高雄市政府宣布防疫加嚴措施，強力取締民眾未戴口罩，但卻有警分局自訂舉發6件記嘉獎措施，引發民怨。市警局今天指出，沒硬性規定績效，也不會列升遷參考依據。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，全國進入三級防疫準備，高市加強防疫措施，只要民眾外出未戴口罩就可依傳染病防治法，裁處3000元到1萬5000元罰鍰。不過，卻有基層員警抱怨有分局自訂「舉發6件換嘉獎」標準，鼓勵踴躍舉發。

對此，高雄市警局今天上午指出，為體恤員警投入防疫還要兼顧治安工作，激勵工作士氣，因此授權各分局長、大隊長視特殊案況敘獎，但市警局目前並未頒定獎勵標準及辦理評核，自無績效件數的硬性要求與專案檢討情事，更不會列為升遷參考依據。

市警局指出，除了特殊個案，未來將訂定一致獎勵標準。市警局也已責成各分局就高風險群聚場所如市場、公園、車站等執行臨檢，並責令分局長嚴加審核、管考，不得為件數隨意攔查告發。