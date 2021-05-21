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高屏各大林道紛封閉 柴山山友：盼齊心自律維持開放

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
很多高雄市民喜歡去柴山健行運動。記者徐白櫻／攝影
很多高雄市民喜歡去柴山健行運動。記者徐白櫻／攝影

受疫情影響，高雄藤枝森林遊樂區、屏東北大武林道等地紛封閉因應，澄清湖也從昨天起封園至28日。位於高雄市區的柴山登山步道仍照常開放，不過人數比以往少一大半以上，山友口罩爬山。山友說，多數山友都很自律戴上口罩，現在不能去健身房，也不能到外地出遊，所幸還能爬爬小山流汗，可說是疫情下的小確幸。

壽山國家自然公園管理處表示，暫時未考慮封閉步道，但有實施奉茶點取消，出入加強稽查，今天起會嚴格取締未戴口罩者，違者開罰，呼籲民眾還是留在家中以利防疫。

台灣防疫進入三級緊戒，無論是郊外慢跑或騎單車，民眾全要戴口罩運動。基於防疫考量，林務局宣布，高雄美濃雙溪樹木園步道、靈山登山步道、月光山登山步道、甲仙六義山步道、六龜警備道（藤枝段）；屏東尾寮山步道、北大武山步道、伐灣泰武步道、石門山步道、高士佛山步道、浸水營古道（西段、前段）、里龍山步道全都暫時封閉到28日止。

柴山步道是市區民眾爬山的熱門景點，步道入口處也張貼告示要求山友要戴口罩。陳姓山友說，平均爬山二至三次，近日瑜珈課暫停，只能天天來柴山運動，高雄藤枝與屏東北大武林道已經無法前往，柴山盤榕休息站以前滿滿人潮，現在不奉茶，休息山友只剩5、6人，山友少很多、不會群聚聊天。

山友說，戴口罩運動很悶熱、爬坡時也很喘，幾乎所有人都會戴口罩，爬坡時忍不住拿下口罩也會背對人群，大家都很自律，希望柴山可以一直維持開放，大家可以偶爾出門透透氣。

高雄澄清湖風景區公告休園。記者徐白櫻／翻攝
高雄澄清湖風景區公告休園。記者徐白櫻／翻攝
配合防疫，山友戴口罩爬山，但仍有極少數山友沒有配合。記者徐白櫻／攝影
配合防疫，山友戴口罩爬山，但仍有極少數山友沒有配合。記者徐白櫻／攝影

口罩 山友 登山步道

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