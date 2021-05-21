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金門迎城隍活動取消 主題口罩贈第一線防疫人員

中央社 / 金門縣21日電

金門縣文化局今天將原本配合「金門迎城隍」活動推出的主題口罩，送到城隍廟祭拜後，分贈警消和第一線護理人員使用，盼藉由城隍爺的加持，保佑金門民眾平安度過疫情。

原定一個月的「金門迎城隍」宗教文化季活動，自4月24日起跑後，後因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情升溫而取消。

金門縣文化局長許正芳表示，「金門迎城隍」不僅是金門重要的慶典，城隍爺更是金門地區眾多民眾心中的陰間縣太爺；台灣正面臨嚴重挑戰，疫情擴散人心惶惶，而宗教一直是安定人心最大的力量，戴上城隍爺加持的口罩，保護自己更添力量。

因此，雖然活動取消，文化局決定將趕工印製的迎城隍口罩，今天送到城隍廟，由許正芳及金城鎮長李誠智和城隍廟管理委員會主委楊耀芸共同祭拜後，分贈警消和第一線醫療人員。

許正芳表示，這批「迎城隍主題口罩」是文化局文創產品，特別將金門獨特的城牆及洋樓意象融入，以喜慶的紅色為主，配合金黃的城隍字體，彰顯「金門迎城隍」是金門重要活動，也期盼遶境時能保護城隍廟爺陣頭隊伍平安。

每年的農曆4月12日金城鎮民眾為了感謝城隍顯聖護佑而進行巡安大遶境，百姓帶著謝天的心情祭祀，相信城隍爺可以明辨善惡是非，消災佑民。金門迎城隍遶境除了是金門最盛大，更是保留前清古制而受矚目的廟會，也入選為國家重要民俗活動。

金門 口罩 城隍廟

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