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金門迎城隍遶境停辦 主題口罩贈第一線工作人員

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣文化局長許正芳（中）及金城鎮長李誠智（右）及金門浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸（左）等人，今天將特製的「迎城隍口罩」送到城隍廟門口共同祭拜，祈望城隍爺能庇佑，讓疫情早日平息。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局長許正芳（中）及金城鎮長李誠智（右）及金門浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸（左）等人，今天將特製的「迎城隍口罩」送到城隍廟門口共同祭拜，祈望城隍爺能庇佑，讓疫情早日平息。記者蔡家蓁／攝影

為了配合一年一度的「金門迎城隍」遶境活動，金門縣文化局特別設計了「迎城隍主題口罩」，雖然因疫情影響，所有的迎城隍活動都已取消，但金門縣文化局今天將印製的迎城隍口罩送至城隍廟祭拜，並送給城隍廟管委會、警消及衛生局與醫療人員，希望藉由城隍爺的加持，保佑大家都平安的度過疫情。

由於現在正值疫情，各大廟宇都不開放，所以金門縣文化局長許正芳及金城鎮長李誠智及金門浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸等人在上午9點多，於城隍廟的廟門口共同祭拜，祈望城隍爺能庇佑，讓疫情早日平息。

許正芳指出，這批「迎城隍主題口罩」特別將金門獨特的城牆及洋樓意象融入，以喜慶的紅色為主，配合金黃的城隍字體，彰顯「金門迎城隍」是金門的一件重要活動，預期在疫情下辦理遶境活動時能保護城隍廟爺陣頭隊伍平安，目前金門全島雖無疫情，但因疫情的變異不斷，使得今年原本將擴大遶境辦理的「金門迎城隍」活動，不得不臨時喊停。

文化局也表示，目前台灣正面臨嚴重挑戰，疫情的擴散造成人人自危，此刻人心的安定至為重要，而宗教一直是安定人心最大的力量，「金門迎城隍」不僅是金門當地重要的信仰慶典，城隍爺更是金門地區眾多民眾心中的陰間縣太爺，戴上城隍爺加持的口罩保護自己更添力量。

這批「迎城隍主題口罩」特別將金門獨特的城牆及洋樓意象融入，以喜慶的紅色為主，配合金黃的城隍字體，彰顯「金門迎城隍」是金門的一件重要活動。記者蔡家蓁／翻攝
這批「迎城隍主題口罩」特別將金門獨特的城牆及洋樓意象融入，以喜慶的紅色為主，配合金黃的城隍字體，彰顯「金門迎城隍」是金門的一件重要活動。記者蔡家蓁／翻攝
為了配合一年一度的「金門迎城隍」遶境活動，金門縣文化局今年特別設計了「迎城隍主題口罩」，顏色相當討喜。記者蔡家蓁／攝影
為了配合一年一度的「金門迎城隍」遶境活動，金門縣文化局今年特別設計了「迎城隍主題口罩」，顏色相當討喜。記者蔡家蓁／攝影

金門 疫情 城隍廟

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