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爬柴山也不能無罩 行之有年奉茶傳統先暫停了

聯合報 / 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
市議員黃柏霖是柴山背水志工，他說，疫情升溫後，暫時不到柴山，「山永遠在」，顧好健康更要緊。本報資料照片
市議員黃柏霖是柴山背水志工，他說，疫情升溫後，暫時不到柴山，「山永遠在」，顧好健康更要緊。本報資料照片

高山山屋已關閉，熱愛登山民眾一度往郊山走，警戒升高後，到戶外爬山也要戴口罩，並保持社交距離，國家自然公園管理處洪啟源說，最近爬柴山人數只剩往日十分之一，行之有年的奉茶點也暫時關閉，民眾整體相當自律。

洪啟源說，過去平日爬柴山一天約1至2千人，假日上升到3千人，近一周一天大概剩百人，只有往昔十分之一，雖然是走進大自然，但還是不鼓勵民眾防疫時期趴趴走，居家避疫最安全。

洪表示，管理處同仁、保七總隊警員近期在柴山登山入口處及奉茶宣導，提醒民眾在戶外要保持1公尺以上社交距離及戴上口罩，目前以勸導為主，勸導不聽才告發。

高雄柴山奉茶文化延續超過30年，一群背水人不分晴雨、出錢出力，在山中煮養生茶無限量供應山友，柴山有雅座、盤榕、七蔓3處主要奉茶據點，每個奉茶點供應茶水不同，運作模式略有差異。

基於防疫，行之有年奉茶文化先暫停服務，山友觀察，防疫非常時期，民眾也不會在柴山上涼亭群聚聊天，偶爾會看到民眾爬山過程太悶熱而脫下口罩，山友間會彼此提醒，減少任何可能風險，提高警覺才能保自己與他人。

市議員黃柏霖是柴山背水志工，以往跑行程有空檔就著裝上山讓身心沉澱，已持續13年不中斷，每趟背水20公升，已累計約800趟。黃柏霖說，疫情升溫後，他暫時不到柴山，「山永遠在」，顧好健康更要緊。

防疫期間爬柴山人數約只剩往昔十分之一，相當親人的柴山猴子似乎也感受到這股不尋常氛圍。記者劉學聖／攝影
防疫期間爬柴山人數約只剩往昔十分之一，相當親人的柴山猴子似乎也感受到這股不尋常氛圍。記者劉學聖／攝影
高雄柴山奉茶文化延續超過30年，考量防疫，行之有年奉茶文化先暫停服務。記者劉學聖／攝影
高雄柴山奉茶文化延續超過30年，考量防疫，行之有年奉茶文化先暫停服務。記者劉學聖／攝影
市議員黃柏霖是柴山背水志工，以往跑行程有空檔就著裝上山讓身心沉澱，已持續13年不中斷，每趟背水20公升，已累計約800趟。本報資料照片
市議員黃柏霖是柴山背水志工，以往跑行程有空檔就著裝上山讓身心沉澱，已持續13年不中斷，每趟背水20公升，已累計約800趟。本報資料照片
防疫期間爬柴山人數約只剩往昔十分之一，相當親人的柴山猴子似乎也感受到這股不尋常氛圍。記者劉學聖／攝影
防疫期間爬柴山人數約只剩往昔十分之一，相當親人的柴山猴子似乎也感受到這股不尋常氛圍。記者劉學聖／攝影
過去平日爬柴山一天約1至2千人，假日上升到3千人，近一周一天大概剩百人，只有往昔十分之一。這是上周未升級為三級警戒前，民眾爬柴山大多沒戴口罩。本報資料照片
過去平日爬柴山一天約1至2千人，假日上升到3千人，近一周一天大概剩百人，只有往昔十分之一。這是上周未升級為三級警戒前，民眾爬柴山大多沒戴口罩。本報資料照片

社交距離 口罩 山友

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