大樹玉荷包進入盛產 今年主攻電商 價格仍親民

高雄大樹區玉荷包荔枝進入盛產期，今年主攻「宅經濟」大樹農會開放臉書及直播（07-6565101)訂購，高雄物產館也可下單，儘管今年產量減少，價格預期不低，但農會為回饋死忠的老饕粉絲，仍以親民價格開賣!

大樹玉荷包荔枝，籽小肉厚香甜多汁、風味獨特，加上品管嚴格，奠定品牌優勢，遠近馳名，每到產季，自用或送禮兩相宜，訂單總是應接不暇。

大樹農會總幹事歐幸娟表示，高雄荔枝栽種面積約3100公頃，玉荷包為主要品種，又以大樹區為最大宗。今年初因碰到低溫，開花率約8至9成，原本期望收成豐碩，結果生長期間受到乾旱及酸雨影響，著果不佳，大樹區整體著果率約3至4成、售價預期至少漲一成以上，但農會為服務老饕粉絲，高規格的鮮果，仍採親民價格開賣。

玉荷包是夏季限定美味，嘗鮮時間只有短短2至3周，歐幸娟說，大樹玉荷包以乾淨水源灌育，從種植源頭就監控農藥施用，可以吃得安心健康，今年大顆粒頂級5斤裝禮盒為1000元、特級規格5斤裝750元，想嚐鮮的民眾可洽07-6565101，大樹區農會。

另高雄農業局為協助小農生產的優質產品，在疫情期間「突圍」，5月初已舉辦電商平台與小農媒合會，協助小農產品有機會上架雲端，增加銷售契機。