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防疫放大絕 高雄公園籃框也戴口罩
新冠肺炎疫情全國進入三級警戒，高雄市工務局加強公園防疫，公園內兒童遊戲場及設施均停止使用，市議員康裕成更發現，連籃球框都被封起來，像被戴上口罩，直呼奇景。
高雄市為防各公園在疫情險峻時期成為群聚場合，各公園憩設施都暫停使用，不只兒童遊具，連青少年愛用的籃球框，都包覆起來，簡直「放大絕」。
高雄市議員康裕成昨晚經過三民公園，發現籃框被封奇景拍下PO網，在臉書留言「陳其邁還真嚴格，籃球場不准打籃球了，籃框給你封起來」。
網友紛留言，「超前部署喔」、「漂亮我晚上就不會被吵到了」、「麻煩一下！文守路底一起封」、「忍2個星期 ，不用以後忍更久」、「在高雄連籃框都得戴口罩，看誰外出還敢不戴」，也有人哭求「邁邁邁封」，一語雙關。
工務局另擔心公園成為群聚點，局長蘇志勳也帶隊前往中央公園稽查，指示加強公廁及各項設施消毒清潔，也由公園巡檢人員舉牌宣導，告知民眾防疫規定，提醒公園內兒童遊戲場及設施均停止使用，民眾務必配合，共體時艱。
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