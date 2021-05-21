快訊

國會疫情延燒 羅致政：辦公室第二名助理確診

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫放大絕 高雄公園籃框也戴口罩

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
基於防疫，高雄三民公園籃框也封掉。圖／翻攝自議員康裕成臉書
基於防疫，高雄三民公園籃框也封掉。圖／翻攝自議員康裕成臉書

新冠肺炎疫情全國進入三級警戒，高雄市工務局加強公園防疫，公園內兒童遊戲場及設施均停止使用，市議員康裕成更發現，連籃球框都被封起來，像被戴上口罩，直呼奇景。

高雄市為防各公園在疫情險峻時期成為群聚場合，各公園憩設施都暫停使用，不只兒童遊具，連青少年愛用的籃球框，都包覆起來，簡直「放大絕」。

高雄市議員康裕成昨晚經過三民公園，發現籃框被封奇景拍下PO網，在臉書留言「陳其邁還真嚴格，籃球場不准打籃球了，籃框給你封起來」。

網友紛留言，「超前部署喔」、「漂亮我晚上就不會被吵到了」、「麻煩一下！文守路底一起封」、「忍2個星期 ，不用以後忍更久」、「在高雄連籃框都得戴口罩，看誰外出還敢不戴」，也有人哭求「邁邁邁封」，一語雙關。

工務局另擔心公園成為群聚點，局長蘇志勳也帶隊前往中央公園稽查，指示加強公廁及各項設施消毒清潔，也由公園巡檢人員舉牌宣導，告知民眾防疫規定，提醒公園內兒童遊戲場及設施均停止使用，民眾務必配合，共體時艱。

高市為了防疫，公園遊憩設施多暫時封閉，工務局長蘇志勳（中）帶隊稽查。記者王昭月／翻攝
高市為了防疫，公園遊憩設施多暫時封閉，工務局長蘇志勳（中）帶隊稽查。記者王昭月／翻攝
高市為了防疫，公園遊憩設施多暫時封閉。圖／翻攝自議員康裕成臉書
高市為了防疫，公園遊憩設施多暫時封閉。圖／翻攝自議員康裕成臉書

高雄市 疫情 口罩

延伸閱讀

立法院防疫明天休會 委員席連夜加隔板

金融防疫 網銀轉帳免手續費

東元、禾聯碩 主攻防疫家電

嘉市防疫包沒體溫計 研議是否納入

相關新聞

服務不中斷 高雄復康巴士為防疫開窗吹冷氣

全台疫情進入第三級警戒，高雄市部分公車路線減班因應，不過高雄市交通局強調，服務身障市民的復康巴士服務不打折，除加強防疫消...

高雄車站願景館回娘家 第一階段提升工法達標

高雄市中博高架橋已在4月5日拆除完成，市府計畫8月啟動高雄車站帝冠建築「願景館」遷返中軸線工程，昨天已抬升至計畫最高地坪...

金門綠色隧道又要少一段 環島北路1段樹木27日展開移除

金門的綠色隧道又要少一段了！環島北路一段前於107年6月完成救國團至金門大學路口拓寬，在經過長時間與社會各界、地方居民溝...

金門八大與抓娃娃機業者防疫暫停業 縣府將調減娛樂稅

新冠肺炎疫情延燒，金門縣八大行業之娛樂業者因配合政府防疫政策，暫停營業，金門縣稅務局今天表示，已主動停徵娛樂稅，此外，針...

台中市23處文健站防疫 暫停長者到站服務改電話問安

國內疫情升溫。因應中央流行疫情指揮中心最新規範，全國文化健康站已全部暫停長者到站服務。為保護年長者健康，台中市23處文化...

空！高雄西子灣渡船頭無遊客 有餐廳開幕1個月先歇業

今天是全台防疫升級後第一個周末，高雄市也從今天起禁止餐飲店內用至5月28日，今早市府經發局至鼓山區早餐店稽查業者是否遵行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。