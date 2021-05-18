高市文化局所轄藝文場域閉館至28日 駁二高市圖等暫停

高市府防疫會議決議，文化局所轄藝文場館即日起關閉至5月28日，不開放民眾進入，包括高雄市文化中心、岡山文化中心、大東藝術文化中心、紅毛港文化園區、駁二藝術特區、市立美術館、歷史博物館、電影館、圖書總館及各分館、鳳儀書院、打狗英國領事館文化園區等藝文場館、展演場所、文資場域，文化遊艇也停駛。各場館重新對外開放時間將視疫情發展另行公布，此外，場館進駐的店家若有獨立出入口，並落實飲食防疫規定，可繼續營業，由進駐店家自行公告；無獨立出口之進駐店家暫停營業。

高市圖總館與各分館，即日起關閉至5月28日，閉館期間讀者借還書、通閱預約取書都將暫停服務，還書箱也請暫勿還書。借閱歸還期限與預約取書期限館方也做出應變措施，將讀者的權益效期延長，自開館日起皆延長至6月30日，讀者不用擔心取還書逾期的問題。

高市圖提醒民眾可以多利用雲端數位資源或是線上閱讀，目前電子書服務平台「雲端書庫@高雄」近四萬餘冊的電子書館藏供民眾借閱瀏覽，市民可於自宅透過電腦及行動裝置上網瀏覽。「雲端書庫@高雄」成立「閱讀防疫包」專區挑選防疫推薦書籍。另外高市圖還有線上影音仍不斷更新，在高市圖官網首頁最新消息點選線上影音，均將上傳Youtube頻道的影片進行分類，例如講座、活動介紹、活動紀錄等影視。