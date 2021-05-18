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疫情升溫宣導防疫 金門籲遊客做優質旅人

中央社 / 金門縣18日電

疫情升溫，台灣金門飛機航班從昨天的單向29班降到17班；金門縣政府觀光處並持續提高防疫警戒，在各知名景點呼籲遊客做個優質旅人，在金期間務必配合遵守防疫措施。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）台灣地區今天再新增240例本土病例，金門縣長楊鎮浯表示，已有兩例確診個案在馬祖趴趴走，令同樣身為離島的金門民眾憂心。縣府除了建議台灣地區民眾延後來金旅遊，並關閉室內景點，同時協調逐日減少台金航班。

觀光處指出，台金航班昨天29班載客1020人，載客率33.51%；今天17班，已減少12班次，載客率較昨天減少41%。縣府將持續關注航運量，以「只保留鄉親可往返的必要運量」為主，做好完善防疫。

此外，觀光處製作大型海報「請共同愛護金門，做個優質旅遊人」，張貼在機場入境處和各大景點醒目位置，向旅客宣導務必配合遵守各項防疫措施，包括外出一律戴口罩，如未戴口罩且經勸導不聽者，將依傳染病防治法處新台幣3000元到1萬5000元以下罰鍰。

觀光處同時呼籲，凡屬自由行、公務型旅客，入住旅宿必須依規定填寫「金門縣政府旅宿防疫實聯制登記表」；團客部份，則由旅行社統一填報，以有效掌握旅客人流，嚴防疫情入侵。

金門

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