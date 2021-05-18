因應疫情嚴峻 馬祖交通減班停止保留位

疫情嚴峻，馬祖飛機機位不再一票難求，縣府暫停實施縣民保留機位，並陸續調整跨島交通船航班減班，後續將隨疫情進展，再視需求重啟執行。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，馬祖一改機位一票難求，連江縣政府縣民保留票4月份每日開始提供11個機位，5月提供17個機位，原預計6月起每日提高20個。連江縣政府交旅局今公告，5月18日起至31日期間，馬祖往松山航班每日部分航班尚有空位，暫不需要提供縣民保留機位。

台灣與馬祖交通船也因應疫情產生航線異動，「臺馬輪」5月19日航線為基隆至東引後至南竿，不返回基隆。「臺馬之星」船班為配合防疫措施，實施減班，明天進行全船大消毒，晚間航班取消；25日原本的加開航班，異動為航休日；20日與27日配合防疫減班，6月是否減班也將視疫情狀況調整。

今天起至5月底，馬祖縣內南竿與北竿交通船，航班由11班次縮減為6班次，南竿至北竿船班保留上午7時、9時、11時、下午的1時、3時、5時10分等航班。

針對台灣疫情案例提升，連江縣疫情指揮中心15已日公告比照3級防疫警戒，公部門及軍方共同暫停赴台，要求中央來馬洽公人員期程延後，並呼籲民眾減少赴台。