守住地方疫情 馬祖東引業者連署暫停營業

離島就醫不便，為守住馬祖疫情，馬祖旅行社主張「旅行團只出不進」，多家民宿加入防疫陣線，主張退房全額退費，東引鄉旅宿業者、餐飲業者更連署達成共識暫停營業。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，馬祖各島多間旅宿業者接受遊客全額退訂，並發起暫停營業公告，東引鄉旅宿業者連署，配合政府防疫措施，5月15日至6月8日無條件接受遊客退訂，全額退款訂金，減少人流病毒傳播機會。

東引鄉業者簽訂連署書公告遊客，東引民宿、餐飲等商家為避免旅遊人潮造成群聚疫情，考量離島就醫不便，達成自主性停業共識，並主動致電預訂遊客辦理退房或延期，希望挺過這波疫情。

參與連署的東引業者吳雅萍表示，連署行動由村長發動，希望共同保護鄉里健康，地方旅行社收到疫情消息就跟進不接團客至東引，自由行旅客由業者主動跟遊客溝通取消訂房，並退還至6月8日訂房遊客全額訂金，希望疫情過後，遊客再來東引旅遊，目前東引餐廳多數休店，小吃店因應疫情調整營業時段。

東引鄉長林德建表示，東引離島就醫不便，衛生所僅能做基本處置，若有轉診需求，非嚴重性須透過每天1航班2小時的固定交通船前往縣立醫院，重症則要透過直升機後送處理，萬一有疑似病例跟確診案例，須海巡協助，加上地方小，擔心本地鄉親、軍民健康，若有遊客確診將會對東引的醫療產生負荷。

林德建表示，面對疫情鄉親有所顧慮，因此民間自發性連署聲明，由中柳村長劉家宏展開連署串連，透過連署告知遊客至6月8日這段時間，為了各自安全，希望先不要來東引旅遊。