金門各長照機構防疫稽查都合格 暫不收新案

新冠肺炎疫情升溫，為保護長期照顧者，金門縣衛生局日前也到全縣各長照特約單位居家式、社區式、綜合式長照機構、失智據點等18處據點，進行防疫查核，稽查結果各照護單位的防疫措施都合格，請民眾安心。

金門縣衛生局表示，此次查核的項目包括工作人員感染管制教育訓練、工作人員健康管理、服務對象健康管理、環境清潔、防疫機制之建置及感染預防處理與監控等6大項15子項重點工作。稽查發現各長照特約單位對於工作人員及服務對象多有體溫監控，且對於防疫相關資訊多有了解。

衛生局也加強宣導二級警戒防疫作為，請單位協助宣導疫苗施打及落實洗手、戴好口罩及體溫量測等防疫工作，並訂定異常追蹤處理機制，及建立針對發現疑似 COVID-19 個案處理流程，將不定期前往查核，以落實防疫工作，維護受照顧者環境之安全。

而為減少群聚風險，除鼓勵在日照中心、失智據點等長照機構接受服務之長輩，5月28日前若能在家由家人照顧最好，倘若家人無法照顧長輩，仍可繼續在長照機構接受照顧服務，但暫不收新案。此外，長照Ｃ據點之健康促進等活動即日起暫停至110年6月8日，仍維持供餐不共餐，加強電話關懷問安服務。