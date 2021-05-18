高雄是否設快篩站？ 陳其邁：根據疫情狀況調整

高雄今出現3例本土個案，對於是否跟進雙北設立快篩站，高雄市長陳其邁今表示，國外快篩主要是發生大型群聚、社區流行或針對高風險族群進行，大量篩檢對醫療院所也是很大負擔，高雄市會根據疫情狀況調整。

陳其邁今在防疫會議後被問到是否設立快篩站？他說，要看陽性盛行率，若驗2個陽姓，但1個偽陽，需要進一步檢查，對醫療院所也是很大負擔；國外快篩通常都是發生大型群聚、社區流行時，或針對高風險族群會進行快篩，我們會根據疫情狀況調整。

對於高雄何時可能進入第三級警戒？陳其邁說，爆發院內感染的仁惠醫院，為何清零這麼快，就是因為是發生在醫院，一定要馬上處理，盡可能所有人包括門診就醫127人、探病家屬55人、進出廠商27人、醫院員工病患94人已全部匡列，斷然處置，不等中央公布確診個案就先清零，就是為了避免疫情進一步擴散。

陳其邁說，拜託市民配合防疫措施，若沒落實防疫措施，該開罰就開罰，若公共場所沒戴口罩就開罰。台灣一日生活圈，交通便捷下風險存在，外出一定要戴口罩，出入公共場所沒戴口罩就要開罰。

此外，傳有來台的俄羅斯芭蕾舞者因採檢問題遭隔離，高雄市衛生局表示，檢驗陰性才能來台，但要離開台灣時自費採檢，驗出來在臨界值，複驗確認陰性，但不代表就是沒感染，還要搭配抗體檢出，二採陰性就會解除隔離。

高雄市長陳其邁說，解除不解除要跟中央報告，舞者採檢陰陽、陰陽變化，都在標準值邊緣，他在國外也有確診紀錄，所以還要再測抗體，才會比較放心，其他舞者若二採陰，就建議中央可解除隔離。