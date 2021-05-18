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外出戴口罩強力執法 金門員警率隊宣導

中央社 / 金門縣18日電

疫情升溫，金門縣政府今天起對民眾外出強制配戴口罩強力執法，縣警察局在車站和傳統市場人潮較多處，加強宣導，未配戴口罩民眾僅8人，經現場員警勸導後，民眾立即改善。

金門縣政府15日宣布防疫新措施，規定民眾外出一定要配戴口罩等，防止疫情擴散，並從今天起對民眾外出強制配戴口罩強力執法。

金城分局表示，經過前兩天員警的勸導，在金城、金寧、烈嶼地區，共勸導未配戴口罩民眾64件；經加強宣導後，民眾都能配合縣府防疫措施，當場改善。

外出強制戴口罩政策今天正式上路後，金城分局員警再次針對人潮密集的金城車站、民族路傳統市場等處，加強宣導；相較前兩日，多數民眾已有配戴口罩，勸導未配戴口罩民眾僅8人，經現場員警勸導後民眾也都立即改善戴上口罩。

金城分局呼籲，疫情警戒期間，民眾應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，並勤洗手與消毒、做好手部清潔，同時落實實名制等相關規定。如發現未配戴口罩違規情事，若勸導不聽者，將依照傳染病防治法第37條第1項第6款及第70條第1項第3款規定通報金門縣衛生局，裁罰新台幣3000元到1萬5000元。

口罩 疫情 金門

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