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本土疫情嚴峻 賴峰偉重申：遊客暫緩到澎湖

中央社 / 澎湖縣18日電

國內疫情攀升，衝擊澎湖的旅遊市場，海空交通減班，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中再重申現階段遊客暫緩到澎湖，同時在澎湖服務的軍公教警和學生等自台返澎後也請自我健康管理14天。

澎湖一名郁姓民眾今天持「防疫優先、澎湖不歡迎您現在來」的標語，分別在機場與港務大樓向出入境的遊客宣導一番，只是進出搭機與搭船的旅客，明顯少了許多。

馬公航空站表示，澎湖機場在國內疫情升溫下，各航線每天都維持有120架次的起降，這幾天團體、遊客退票，航空公司減班1/3，機場出境比入境的多，並自19日起暫停使用航站北站口與第3安檢線，至於，航行台澎間的10餘艘海上交通船，由原先每天往返3航次，僅維持一天1航次，旅客明顯減少。

賴峰偉今天在防疫會議中表示，國內疫情嚴峻，現階段遊客暫勿前來，待疫情趨緩後再來，目前除停辦花火和停辦各種活動及相關場域外，也呼籲在澎湖服務或讀書的軍公教警或學生等，28日前暫勿往返台灣，返澎後也請自我健康監測14天。

澎湖縣政府旅遊處表示，國內疫情在13日爆發以來，來澎旅遊人數，瞬間下滑，短短4天來，初估減少近2萬人，昨天海空僅有2200多人，海運更只有200多人，似回復到年初的疫情緊張，旅遊市場緊縮的入境人數明顯減少許多。

澎湖 疫情 機場

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