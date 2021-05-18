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馬祖出現2確診 縣府：非密切接觸僅需健康監測14天

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
馬祖發現2例確診者的旅遊足跡，引起民眾關注，連江縣疫情指揮中心今天表示，2確診者期間路徑或時間重疊非密切接觸者，勿過度驚慌，縣府也加強消毒工作。圖／連江縣政府提供
馬祖發現2例確診者的旅遊足跡，引起民眾關注，連江縣疫情指揮中心今天表示，2確診者期間路徑或時間重疊非密切接觸者，勿過度驚慌，縣府也加強消毒工作。圖／連江縣政府提供

馬祖發現2例確診者的旅遊足跡，引起民眾關注，連江縣疫情指揮中心今天表示，2確診者期間路徑或時間重疊非密切接觸者，勿過度驚慌，依照中央流行疫情中心規定，非密切接觸者僅需自我健康監測14天，若出現疑似症狀的話，佩戴口罩就醫評估及安排篩檢，以及須主動告知接觸史。

連江縣疫情指揮中心16日公布來馬旅客確診者馬祖遊足跡訊息後，引起不少鄉親的擔心及關切，連江縣疫情指揮中心指出，公開透明出入公共場所活動史，主要提供鄉親正確資訊，提醒期間路徑或時間重疊非密切接觸者注意及配合。

　與確診個案密切接觸者，指的是與確診症狀發生前3天至隔離前有：如共同用餐、共同居住或有面對面15分鐘以上接觸。連江縣疫情指揮中心說，在疫調時即予匡列隔離篩檢，非密切接觸者僅需自我健康監測14天。

　 指揮中心再次重申，疫情趨於嚴峻，民眾外出務必戴口罩，勤洗手，未戴口罩經勸導不聽者將依違反傳染病防治法第36條處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰，並由警察加強巡邏執行。鄉親如有相關問題請撥打連江縣疫情指揮中心24小時專線0963772160、防疫專線1922。

疫情 口罩 馬祖

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