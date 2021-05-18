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高雄恐爆發院內感染 議員籲市府應設快篩站
高雄鳳山仁惠醫院出現確診病例，疑似傳染給院內同仁。國民黨高雄市議員李雅靜呼籲市府要設快篩站。她表示，南返學子變多，且這名病患日前去過台北萬華活動後發病，高雄市應設快篩站，這樣能讓自覺有症狀的民眾去快篩，大大減輕院內感染風險。
鳳山仁惠醫院一名男性行政人員曾到台北萬華染疫，高雄市府衛生局昨晚緊急採檢醫院員工及病患94人，今早確定1名女護理師呈陽性反應。
市議員李雅靜指出，該個案5月8日曾去萬華後返回高雄，因有萬華地區活動史，醫院通報採檢，檢驗結果為陽性確診病例。若高雄設有快篩站，讓自覺有症狀者自行前往快篩，或許這案例在5月10日就能採檢確診，沒有後續他至醫院上班足跡，可減輕院內感染風險。
李雅靜說，全國各大專院校進行線上教學，高雄子弟陸續從北部南返，此情況下，高雄防疫壓力相對變大，為讓市民安心及減輕醫護壓力，呼籲市長陳其邁設快篩站，讓自覺可能有症狀的市民前往快篩，即時阻斷感染風險。
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