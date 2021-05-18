屏縣提升疫情監控篩檢量能 潘孟安：決戰在院外

新冠肺炎疫情升溫，屏東縣長潘孟安今天到衛生福利部屏東醫院關心戶外篩檢站、專責病房及分艙分流等運作情形，他指示，緊急採購快篩試劑、規劃社區篩檢站，提高篩檢量能。

潘孟安表示「決戰在院外」，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緊張之際，最重要的就是守住醫療第一線，衛生局針對縣內14家專責醫院，督導強化相關防疫應變作為。

潘孟安指出，這些防疫應變作為，包含加強門禁管制及環境清消、擴大專責病房數量、啟動分艙分流機制、運用遠距醫療減少民眾出入醫院增加感染風險、醫療營運全面降載、設置戶外採檢區擴大篩檢等。

為因應未來可能更嚴峻的疫情，潘孟安指出，將緊急採購快篩試劑及增設社區篩檢站，視疫情發展需要配發至各篩檢站使用，有助於分攤檢測量能，及時進行隔離分流作業，提升疫情監管能力及維持醫療運作。

衛生局長施丞貴表示，今天下午將召開縣內22家醫院及基層診所醫療整備會議，共同研商社區感染的醫療通報、轉介、後送及人力支援等應變策略，也已著手規劃衛生所及基層醫師加入戶外篩檢行列。

衛生局表示，屏東縣目前設有14個戶外篩檢站，包含屏基、部屏、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院、南門醫院，民眾有疑似症狀醫院將先分流至篩檢站由醫師評估及採檢，並依症狀進行相關處置。