影／高雄仁惠醫院採檢94人 一名女護理師陽性反應

高雄鳳山區仁惠醫院一名男性行政人員曾到台北萬華，疑似因此確診新冠肺炎，由於他工作地點足跡遍及醫院多個樓層，研判院內感染風險高，昨晚緊急採檢醫院員工及病患94人，上午高雄市長陳其邁確定有1名女護理師為陽性。市府團隊展開減災大作戰，昨晚緊急將39名長輩移往醫院負壓隔離病房，一切以高規格處理。市長陳其邁坐鎮指揮搶時間處理，立即啟動大消毒工作避免病毒擴散。

衛生局表示，這名60多歲男性護理之家行政人員，5月8日曾至台北萬華區活動，當天搭高鐵返回高雄，轉乘台鐵自強號至鳳山火車站，再騎機車返家。5月9日家未外出，10日出現喉嚨痛症狀，5月13日從診所就醫返家，5月17日因有喉嚨痛等症狀到醫院就醫，因有萬華地區活動史，醫院通報採檢，檢驗結果為陽性，現隔離住院中。 高雄鳳山區仁惠醫院昨晚緊急採檢醫院員工及病患94人，市長陳其邁坐鎮指揮搶時間處理，立即啟動大消毒工作避免病毒擴散。記者劉學聖／攝影 高雄鳳山區仁惠醫院昨晚緊急採檢醫院員工及病患94人，市長陳其邁坐鎮指揮搶時間處理，立即啟動大消毒工作避免病毒擴散。記者劉學聖／攝影 高雄鳳山區仁惠醫院昨晚緊急採檢醫院員工及病患94人，市長陳其邁坐鎮指揮搶時間處理，立即啟動大消毒工作避免病毒擴散，目前院內還有人員尚未撤出，只能在戶外等待。記者劉學聖／攝影 高雄鳳山區仁惠醫院昨晚緊急採檢醫院員工及病患94人，高雄市長陳其邁坐鎮指揮搶時間處理。記者劉學聖／攝影 高雄鳳山區仁惠醫院昨晚緊急採檢醫院員工及病患94人，市長陳其邁坐鎮指揮搶時間處理，立即啟動大消毒工作避免病毒擴散。記者劉學聖／攝影 高雄鳳山區仁惠醫院昨晚緊急採檢醫院員工及病患94人，市長陳其邁坐鎮指揮搶時間處理，立即啟動大消毒工作避免病毒擴散。記者劉學聖／攝影 高雄鳳山區仁惠醫院昨晚緊急採檢醫院員工及病患94人，市長陳其邁坐鎮指揮搶時間處理，立即啟動大消毒工作避免病毒擴散。記者劉學聖／攝影 高雄鳳山區仁惠醫院昨晚緊急採檢醫院員工及病患94人，院內人員也陸續撤離。記者劉學聖／攝影