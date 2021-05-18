楊鎮浯盼開放自中國買疫苗 莊人祥：依法不許
金門縣長楊鎮浯今天說，建請准許開放向中國購買國際認可的合法疫苗；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，依法無法採購中國製造疫苗。
楊鎮浯上午舉行記者會表示，金門只獲600劑疫苗，後續僅再配給200劑，以金門14萬戶籍人口，遠遠不足，禁不起新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫漏洞。
楊鎮浯呼籲指揮中心全力支持離島疫苗供給，如果採購疫苗確實困難，建請中央「同意我們自對岸取得國際認可的疫苗」。向中國買疫苗前提一定是國際認可的疫苗，如世界衛生組織等檢驗合格且在國際廣泛施打的疫苗，包括中國協助自國際取得或中國自主研發疫苗。
不過，莊人祥告訴中央社記者，依台灣地區與大陸地區貿易許可辦法及經濟部國際貿易局公告的大陸物品不准許輸入項目彙總表，台灣無法開放中國製血清、血液製劑和疫苗進口。
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