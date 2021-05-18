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怕逃逸移工成防疫破口 移民署提安心採檢防疫專案

聯合報 / 記者林保光／即時報導
移民署人員在高雄清真寺外，張貼「安心採檢防疫專案 」 QR code 宣導傳單。記者林保光／翻攝
移民署人員在高雄清真寺外，張貼「安心採檢防疫專案 」 QR code 宣導傳單。記者林保光／翻攝

台北市萬華區出現新冠肺炎本土確診案例，令全台疫情升溫，據警方和移民署了解，許多失聯或逃逸移工常隱藏小吃部、茶室和按摩店等場所，擔心在疫情擴散，非法移工與確診者接觸後又四處趴趴走，卻無資料清查足跡，成為疫情破口，移民署正聯繫相關團體，鼓勵疑有症狀的移工或新住民出面接受採檢，防堵疫情延燒。

據警方了解，許多類似萬華「阿公店」的小吃部、店家，常隱藏聚集外來人口打工，當萬華成為疫情重災區，這些人的去向，最讓警方及防疫單位傷腦筋，警方沒有這些人的資料，追查足跡困難，最擔心逃逸移工怕被查出身分，成為防疫破口。

移民署南區事務大隊表示，最近派員到外來人口易聚集場所加強宣導，並主動聯繫高雄市移工來源國駐台機構、新住民與宗教等團體，透過網路社群，鼓勵疑似染疫症的外國人，尤其近期曾去過萬華等高風險區域活動史的外籍人士，無論身分合法或非法，儘速出面接受採檢或就醫治療，防堵疫情擴散。

移民署高雄市專勤隊近日適逢穆斯林齋戒月期間，走訪高雄相關協會團體、清真寺、外籍人士經營的餐廳及商店，並拜會移工仲介公司，發放「安心採檢防疫專案 」 QR code 宣導傳單，讓外籍人士知道，這項不收費、不通報，也不查處的專案資訊，希望曾去過萬華等疫情重災區的外籍人士，安心出面採檢或就醫。

移民署專勤隊表示，外籍人士如有疑似染疫症狀或相關疑問，可撥打防疫專線1922 ，也可以致電高雄市專勤隊，電話（07）2367524。

移民署人員對外籍人士發送「安心採檢防疫專案 」 QR code 宣導傳單。記者林保光／翻攝
移民署人員對外籍人士發送「安心採檢防疫專案 」 QR code 宣導傳單。記者林保光／翻攝

移民署 疫情 移工

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