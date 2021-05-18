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公自費疫苗都暫停接種！高榮高醫阮綜合小港醫院公告
中央流行疫情指揮中心原本告訴民眾，已完成疫苗接種預約者，因已預留數量，不用擔心打不到。但昨、今兩天，高醫、小港醫院、阮綜合、高雄榮總接連發出公告，指因疫苗配送不及，即日起公、自費已預約民眾都暫停接種。已預約者難掩失望，累積不滿情緒。
高雄榮總發出公告，醫院為因應新冠疫苗配送不足及配合衞生局疫苗接種優先順序的決議，即日起新冠疫苗門診暫時停診；已預約掛號新冠疫苗門診的所有民眾均無法施打，請民眾不要前來醫院。如有最新消息，將於本院網站首頁及臉書公告，造成不便敬請見諒。
小港醫院表示，公、自費門診已預約至6月底，但疫苗數量不夠，即日起新冠肺炎疫苗門診已預約民眾暫緩接種。
高市聯醫也表示，公、自費最後是開放預約到6月15日，但因為疫苗數量不足，昨天下午先暫緩自費接種，今天起公費、自費都暫緩接種，要等疫苗配發才能再繼續進行。已預約民眾的情緒當然有些反彈，院方說明一旦獲配疫苗，會以公告方式協助原本已預約的民眾優先施打。
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