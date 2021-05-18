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防疫加嚴 高雄市四維及鳳山行政中心聯合洽公

中央社 / 高雄18日電

因應疫情升溫，高市府四維、鳳山行政中心今天啟動聯合洽公，除員工、受邀開會者等，市府拒絕非必要人員進入辦公區，要降低非必要接觸風險，防止疫情傳播。

過去，民眾或是受邀出席開會者可以進出市府，但是受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫的影響，防疫加嚴，高雄市以準三級進行防疫。

原本寬敞的四維行政中心中庭，今天一早設置了各局處的洽公櫃台，要讓洽公民眾就近掛號文件或詢問等，防止人員擅自進入辦公區。

市府管制措施包括，規劃洽公區域統一受理，民眾可於四維行政中心一樓中庭、鳳山行政中心後棟一樓多媒體簡報室洽公；受邀開會者需攜帶開會通知，或其他特殊事由者需攜帶佐證；進入行政中心者應配合進行體溫量測、實聯登記、手部酒精消毒並全程配戴口罩

物品配送要到物流區辦理交換作業，廠商禁入行政中心，市府員工餐廳不對外開放。

疫情 新冠肺炎 口罩

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