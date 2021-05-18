防疫加嚴 高雄市四維及鳳山行政中心聯合洽公

雖然因疫情今年「高雄馬」延期至10月底舉辦，慢跑早已成為市民喜愛的運動之一，甚至跑友們還整理高雄人氣練跑路線大特搜，無論是短距離10公里以內、中距離11至20公里、或長距離21公里以上，上山下海都可以用腳來認識高雄。若想在日常慢跑路線以外，探索不同的高雄風光，特別推薦兩條定點跑線，跟著跑友們實地「跑」起來。

2021-05-18 09:24