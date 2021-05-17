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高雄藤枝森林遊樂區等自然保護區 明起暫停開放

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
屏東林區管理處公告，所轄的高雄桃源的藤枝國家森林遊樂區、六龜區十八羅漢山自然保護區、甲仙四德化石自然保護區及茂林區出雲山自然保留區，將於明天起至5月28日暫停開放。本報資料照片
屏東林區管理處公告，所轄的高雄桃源的藤枝國家森林遊樂區、六龜區十八羅漢山自然保護區、甲仙四德化石自然保護區及茂林區出雲山自然保留區，將於明天起至5月28日暫停開放。本報資料照片

國內疫情升溫，為配合防疫避免跨區活動，屏東林區管理處公告，所轄的高雄桃源的藤枝國家森林遊樂區、六龜區十八羅漢山自然保護區、甲仙四德化石自然保護區及茂林區出雲山自然保留區，將於明天起至5月28日暫停開放。

屏東林區管理處考量，目前正值防疫高度警戒期間，考量登山為高強度運動，過程需深度呼吸卻不易全程配載口罩，且需保障救難人員安全並珍惜醫療資源；便於今天下午公告，藤枝國家森林遊樂區、十八羅漢山自然保護區、甲仙四德化石自然保護區及出雲山自然保留區自5月18日至5月28日期間暫停開放。

屏東林區管理處指出，藤枝國家森林遊樂區官網已預約300名入園民眾，將依據，預約時所留存的手機號碼與信箱由系統寄發休園通知，已預約成功的名額不予保留。

另外，策略聯盟預約接駁的200名遊客，協會將逐一向已預約的民眾聯繫退款事宜，民眾也可電洽高雄市六龜觀光休閒協會窗口詢問。

屏東林區管理處呼籲，如非必要，暫勿前往山區，並隨時維持社交距離及落實戴口罩，各場域開放情形將視中央疫情指揮中心發布資訊即時滾動式調整，也可至台灣山林悠遊網、自然保護區域進入申請系統與屏東林管處官網查詢。

屏東林區管理處公告，所轄的高雄桃源的藤枝國家森林遊樂區、六龜區十八羅漢山自然保護區、甲仙四德化石自然保護區及茂林區出雲山自然保留區，將於明天起至5月28日暫停開放。本報資料照片
屏東林區管理處公告，所轄的高雄桃源的藤枝國家森林遊樂區、六龜區十八羅漢山自然保護區、甲仙四德化石自然保護區及茂林區出雲山自然保留區，將於明天起至5月28日暫停開放。本報資料照片

屏東 保護區 森林遊樂區 高雄市

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