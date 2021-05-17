防疫能量擴充 陳其邁要病房旅館各增2000床

高雄市政府今天宣布新防疫加嚴措施，市長陳其邁說，目前醫療整備量能足夠，會視疫情況再調整。擬將2541床專責病房再提升2000床；防疫旅館也希望以提供津貼再添2000房。

高雄市政府下午召開防疫應變會議，由於雙北疫情升溫，外界關心高雄醫療量能整備。陳其邁會後受訪表示，專責病房數已提升至2541床，希望再增加1500床至2000床；防疫旅館量能方面，目前有3360床左右，發放防疫津貼，希望再增加2000房。

陳其邁表示，目前醫療整備量能是足夠的，會視疫情況再調整。治療會採分級方式，在病患快速增加下，重症會收治負壓隔離病房，輕症或無症狀者則在一般隔離病房治療。在篩檢站方面，高市目前有23處，陳其邁指示衛生局在快篩試劑採購上再擴充量能。

防疫重要武器的負壓隔離病床，依衛生局數據，高市目前有134間，6成滿房；整備的負壓隔離加護病房有9間，還有4床空間。先前的260床專責病房也有一半空房。

高市府今天提出防疫加嚴措施，包括醫療院所應變整備分級、分艙、分流，並限制院際間醫療人員、看護工流動及支援；告別式「家祭進行、公祭停止」；自助餐由員工打菜，無法落實實聯制、梅花座及隔板的餐廳則要取消內用。

另外，停用公園及百貨商場附設兒童遊樂設施，公園要避免人群聚集；桌遊店等休閒活動場所、漫畫店互動式情境體驗服務業、釣蝦場、娃娃機台暫停營業；市區捷運、公車採實聯制，鼓勵使用記名卡；高中以下學生有請假需求，可請假不到校，同時禁止校際交流、外部參訪、校外教學活動，並開始啟動遠距教學演練。