高雄防疫加嚴！取消公祭、互動式情境體驗服務業暫停

高雄市長陳其邁今天在市府防疫會議後宣布防疫加嚴措施，包括：告別式停止所有公祭儀式，家祭仍可進行；餐廳Buffet自助餐改單人定食點餐，採員工送餐；公園及百貨公司等商場附設的兒童遊戲設施暫停使用；桌遊店、橋牌社等休閒活動場館、漫畫店互動式情境體驗服務業、釣魚釣蝦場、娃娃機店暫停營業。

陳其邁表示，疫情趨重，高雄市超前布署防疫加嚴措拖，告別式停止所有公祭儀式，家祭仍可進行。在餐廳部分，落實實聯制，鼓勵外帶， 餐桌使用隔板及採梅花座，保持室內1.5公尺距離；Buffet自助餐改單人定食點餐，採員工送餐；宴席部分限制每桌6至8人，並使用隔板及採梅花座。百貨公司美食街的餐桌，使用隔板及採梅花座。自助餐店則由員工打菜、打包餐盒。

陳其邁說，公園及百貨公司等商場附設的兒童遊戲設施暫停使用；公園要避免公園人群聚集活動。桌遊店、橋牌社等休閒活動場館、漫畫店互動式情境體驗服務業、釣魚釣蝦場、娃娃機店暫停營業。交通運輸部分，大眾運輸實聯制，市區捷運公車鼓勵乘客使用一卡通、悠遊卡及icash線上申請記名卡。

關於高雄市醫療院所整備應變，陳其邁表示，採分級、分艙、分流，並將專責病房數提升至2541床，限制院際間醫療人員及看護工等醫院從業人員流動及支援。

陳其邁表示，目前高雄市防疫旅館有3360床，計畫再增2000床。旅館防疫人員非常辛苦，將發給防疫旅館員工防疫津貼。