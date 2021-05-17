因應疫情升溫 金門縣府異地辦公準備就緒

因應疫情升溫，金門縣政府今天起實施上下班分流機制，並演練異地辦公。縣府表示，各機關異地辦公大致整備就緒，視疫情發展狀況和中央疫情指揮中心決定，隨時可啟動。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情持續延燒，金門縣政府人事處今天表示，為維護各公務機關正常運作，啟動各項多元因應及管制措施，包括部署異地分組辦公，人力備援運用、辦公場所及資訊機具設備等整備作業，各機關並陸續從今天起演練。

首先登場的是文化局和車船處下午的實地演練，由副縣長黄怡凱率人事處長蔡流冰等人視察整備情形。其他機關陸續在本週演練。

縣府表示，為減少員工通勤集中在尖峰時刻，降低相互感染風險機率，到28日止，縣府及所屬機關彈性上下班時間擴大為：上班時間自上午7時30分到8時30分、下班時間自下午5時至6時，以分流上下班通勤人潮。

縣府同時表示，全面暫停公務赴台到28日止，如確有必要，須專案簽准或專案報府核准。縣府同時勸導員工暫緩私人赴台行程，如確有必要赴台，應向服務機關報備，並詳列行程，返金後應進行自我健康監測14日，並與其他工作人員區隔上班。

除洽公民眾一律採實名登記制，縣府同時設立「戶外物流遞送專區」，郵局、快遞、貨運物流公司運送人員送達公文或寄送郵件等物品，都應在縣府大門口停車並接受量測體溫後，再到縣府警衛室遞送，不得進入府內辦公區域。

至於異地辦公全面啟動的時間，縣府表示，將視金門縣疫情發展狀況，以及中央疫情指揮中心決定；目前各機關已大致整備完成，隨時都可啟動。