高雄南區焚化爐BOT將年增11萬噸燒量 議員憂空汙加劇

高雄市南區焚化爐使用21年，初步朝BOT方向規劃。市議員陳麗娜質疑，過去曾發生焚化爐私自代燒外縣市3萬公噸廢棄物，若採BOT新建，年燒量會從40萬噸增加至51萬噸，小港與周邊區域恐陷入空汙危機。市長陳其邁表示，會請環保局進一步研究改建方式，加強溝通。環保局則強調，促參方式是兼顧財政與汙染減量、發展綠能發電的務實作法。

高雄市議會今天上午進行市政總質詢，市議員陳麗娜指出，市府展開南區焚化爐重建規畫，今年5月開BOT招商說明會，委外廠商可年燒51萬噸保證量，期限25年，處理量比現在年燒40萬噸還多，擔心廠商為求營利多燒多賺，不滿小港人被當二等公民。

陳麗娜建議公辦公營，並說，若採自建好處多，可促進垃圾減燒，收入挹注廢清基金，足以回收興建成本。

陳其邁回應，焚化爐設備老舊，採ROT（重建、營運、轉移）方式比較不可能，至於要採用BOT（民間出資興建營運）或 OT（政府投資興建民間機構營運），會請環保局針對財務、垃圾量、合約與招標規範等內容會再來討論。

會後環保局發布新聞稿解釋，南區焚化廠的單日設計的處理量原為1800噸，運轉效能逐年下降，109年平均每日處理量剩1260噸，新建與拆舊廠費用約需100億，為避免增加財政壓力，提出「南區綠能發電示範廠BOT案」。