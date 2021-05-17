快訊

國軍防疫大作戰 軍校、外島部隊即日起停止休假

新北公布確診足跡 土城、三重、永和﹑板橋還有中和大潤發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄南區焚化爐BOT將年增11萬噸燒量 議員憂空汙加劇

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市南區焚化爐啟用21年，每日處理量原為1800噸，運轉效能逐年下降，109年平均每日只剩1260噸。圖／高市環保局提供
高雄市南區焚化爐啟用21年，每日處理量原為1800噸，運轉效能逐年下降，109年平均每日只剩1260噸。圖／高市環保局提供

高雄市南區焚化爐使用21年，初步朝BOT方向規劃。市議員陳麗娜質疑，過去曾發生焚化爐私自代燒外縣市3萬公噸廢棄物，若採BOT新建，年燒量會從40萬噸增加至51萬噸，小港與周邊區域恐陷入空汙危機。市長陳其邁表示，會請環保局進一步研究改建方式，加強溝通。環保局則強調，促參方式是兼顧財政與汙染減量、發展綠能發電的務實作法。

高雄市議會今天上午進行市政總質詢，市議員陳麗娜指出，市府展開南區焚化爐重建規畫，今年5月開BOT招商說明會，委外廠商可年燒51萬噸保證量，期限25年，處理量比現在年燒40萬噸還多，擔心廠商為求營利多燒多賺，不滿小港人被當二等公民。

陳麗娜建議公辦公營，並說，若採自建好處多，可促進垃圾減燒，收入挹注廢清基金，足以回收興建成本。

陳其邁回應，焚化爐設備老舊，採ROT（重建、營運、轉移）方式比較不可能，至於要採用BOT（民間出資興建營運）或 OT（政府投資興建民間機構營運），會請環保局針對財務、垃圾量、合約與招標規範等內容會再來討論。

會後環保局發布新聞稿解釋，南區焚化廠的單日設計的處理量原為1800噸，運轉效能逐年下降，109年平均每日處理量剩1260噸，新建與拆舊廠費用約需100億，為避免增加財政壓力，提出「南區綠能發電示範廠BOT案」。

環保局指出，此案中，每日處理量1600噸、每年處理量約51萬噸、發電量4.28億度、減碳量一年18萬公噸；南區廠以促參方式引進民間資金，蓋新廠後汰舊廠並降低設計處理量，不影響垃圾正常處理。

高市議員陳麗娜憂心「南區綠能發電示範廠BOT案」會讓焚化量比現在還多。圖／陳麗娜服務處提供
高市議員陳麗娜憂心「南區綠能發電示範廠BOT案」會讓焚化量比現在還多。圖／陳麗娜服務處提供

BOT 焚化爐 陳麗娜 高雄市

延伸閱讀

亞灣5G智慧城開啟高雄新時代

義享天地試營運 帶動北高雄商機

聯成化工製程冒黑煙和毒性化學物 高市環保局開罰212萬

雲林水林尖山大排變「粉紅溝」 環保局：水質優養化

相關新聞

高雄南區焚化爐BOT將年增11萬噸燒量 議員憂空汙加劇

高雄市南區焚化爐使用21年，初步朝BOT方向規劃。市議員陳麗娜質疑，過去曾發生焚化爐私自代燒外縣市3萬公噸廢棄物，若採B...

岡山第二交流道預計2026年完工 有望分流擁塞車潮

岡山交流道周邊介壽東路長期面臨壅塞問題，高雄市政府交通局自2016年便開始規畫岡山第二交流道，藉此分流、疏解岡山交流道及...

行政院核定岡山第二交流道 最快2026年底完工通車

高雄市岡山交流道塞車問題嚴重，地方爭取增設岡山第二交流道，近日獲行政院核定可行性研究，後續岡山第二交流道將展開綜合規畫、...

高雄市場夜市禁內用 市場周邊小吃攤管理較棘手

疫情籠罩，高雄市進入防疫準三級措施，市長陳其邁昨天公布防疫再加嚴，夜市、市場全面禁止內用，改採外帶食物，並取消共食區，也...

學生請假行蹤無法約束 家長憂：大小孩顧小小孩

高雄市教育局今天宣布，所屬高級中等以下學校學生因疫情因素有個別請假需求者，經家長同意後，可向學校提出請假不到校上課。學校...

一分鐘達成共識 高市議會明天起休會至5月31日

基於防疫考量，各地議會陸續宣布暫停開會。高雄市議長曾麗燕今天中午邀集國民黨、民進黨與無黨聯盟召集人開會討論，會中達成延會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。