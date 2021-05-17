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岡山第二交流道預計2026年完工 有望分流擁塞車潮

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
立委邱志偉（中）長期爭取岡山增設第二交流道。圖／立委邱志偉提供
立委邱志偉（中）長期爭取岡山增設第二交流道。圖／立委邱志偉提供

岡山交流道周邊介壽東路長期面臨壅塞問題，高雄市政府交通局自2016年便開始規畫岡山第二交流道，藉此分流、疏解岡山交流道及國道擁擠潮；近期行政院核定國道1號增設岡山第二交流道可行性研究；新增交流道計畫總經費為17.12億元，預估最快2026年底完工通車。交通局表示，完工後，每天可達4萬輛次小客車的交通使用量，也有望節省岡山地區平均進出國道時間。

交通局指出，岡山第二交流道位於岡山交流道以北至高科交流道之間，進出連絡道為高28線嘉新東路；完工後大岡山地區民眾可由該交流道上國道一號，免繞至市區外環道及186市道。

交通局預估，完工後，每天將有4萬輛次小客車的交通使用量，對於岡山地區平均進出國道時間，有望節省約5至6分鐘。

交通局表示，新增交流道計畫總經費17.12億元，交流道主體工程經費12.84億元，由國道公路建設管理基金負擔，市政府負擔用地費及連絡道改善經費合計4.28億元。

交通局長張淑娟說，該案自2016年辦理可行性研究起，長期獲得當地立委及民代支持，後續將由交通部高速公路局辦理規畫設計、環差審查及工程施工，預計今年下半年展開規畫設計作業，各項接續工作順利推動下最快於2026年完工通車。

長期爭取岡山增設第二交流道的立委邱志偉說，岡山區是台灣螺絲扣件的主要生產基地，新設岡山第二交流道離本洲、永安工業區較近，許多重車可以利用第二交流道銜接國道，達成重車與小客車分流的效果，舒緩岡山交流道長期塞車的現況，因此地方民眾對於新設交流道都很期待、也樂觀其成。

行政院核定國道1號增設岡山第二交流道可行性研究，新增交流道計畫總經費為17.12億元，預估最快2026年底完工通車。圖／立委邱志偉提供
行政院核定國道1號增設岡山第二交流道可行性研究，新增交流道計畫總經費為17.12億元，預估最快2026年底完工通車。圖／立委邱志偉提供

岡山 國道

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