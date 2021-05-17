行政院核定岡山第二交流道 最快2026年底完工通車

高雄市岡山交流道塞車問題嚴重，地方爭取增設岡山第二交流道，近日獲行政院核定可行性研究，後續岡山第二交流道將展開綜合規畫、環境影響差異分析、細部設計及用地取得等作業，預估最快於2026年底完工通車。

為解決岡山交流道交通壅塞問題，市府交通局2016年起辦理可行性研究，獲當地立委及民代支持，居民也盼望增設交流道可分流紓解車流，讓回家路不再塞車「卡卡」。

市府交通局今表示，行政院已於近日正式核定國道1號增設岡山第二交流道可行性研究，預估最快於2026年底完工通車，預期岡山第二交流道將可有效分流岡山交流道及周邊介壽東路等聯絡道路的擁擠車流。

岡山第二交流道位於岡山交流道以北至高科交流道之間，進出連絡道為高28線嘉新東路，完工後大岡山地區民眾可由該交流道上國道一號，免繞行岡山市區外環道及186市道進入國道。交通局預估每日將有4萬輛小客車的交通量使用岡山第二交流道，對於岡山地區平均進出國道時間可節省約5到6分鐘。

交通局表示，新增交流道計畫總經費17.12億元，交流道主體工程經費12.84億元由國道公路建設管理基金負擔，高雄市政府則負擔用地費及連絡道改善經費合計4.28億元。

交通局長張淑娟指出，該案後續將由交通部高速公路局辦理規畫設計、環差審查及工程施工，預計今年下半年展開規畫設計作業，各項接續工作順利推動下，最快於2026年底完工通車。

當地立委邱志偉指出，岡山區是台灣螺絲扣件的主要生產基地，新設岡山第二交流道離本洲、永安工業區較近，許多重車可以利用第二交流道銜接國道，達成重車與小客車分流的效果，舒緩岡山交流道長期塞車的現況，地方民眾對於新設交流道都很期待，也樂觀其成。