金門限定防疫酒精又來了 優先配發每戶2瓶

疫情升溫，金門酒廠今天宣布重啟生產線，產製75度300毫升防疫物資，將優先配發每戶2瓶，再配發給各機關團體，供防疫期間清潔使用。金酒提醒，防疫物資只送不賣且勿飲用。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，每日確診人數快速累積。金門縣政府已宣布提高為準第三級防疫警戒。

金門酒廠今天表示，為了保護民眾不受疫情肆虐，並擔憂地區民眾會搶購防疫物資，尤其是酒精，因此預定明天啟動專案，生產75度防疫物資，滿足地區民眾居家防疫需求。

金酒行政副總陳啟展表示，這次預定生產9萬瓶防疫酒精，18日起生產，下週灌裝，預計6月初完成產製後，提供縣府徵使用。第一波優先由縣府配發地區家庭每戶2瓶，第二波再配發給各機關團體，供防疫期間清潔使用，共同抗疫。

酒廠同時呼籲，每個人都要落實防疫措施，不單是保護自己，也是保護更多的人，也為金門地區建構更大的病毒絕緣體，全力阻斷病毒擴散。

去年疫情爆發後，金門縣政府依「傳染病防治法」，要求金酒特別撥出生產線量產防疫物資並徵用，共生產19萬瓶，只送不賣，而且是金門限定。

金酒表示，金酒產製的防疫物資與防疫酒精功效相同，但不建議飲用，僅適用於日常生活中清潔消毒；但最重要是別忘了仍要勤洗手做好個人防護，外出務必戴好口罩，並將廢棄口罩確實丟入垃圾桶，減少病毒在地區傳播的機會。