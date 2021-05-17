學生請假行蹤無法約束 家長憂：大小孩顧小小孩

高雄市教育局今天宣布，所屬高級中等以下學校學生因疫情因素有個別請假需求者，經家長同意後，可向學校提出請假不到校上課。學校表示，陸續有少數學生提出，若學生要請假，會提醒家長確定約束孩子行蹤，以免造成防疫缺口。家長反映，雖然有所謂的「防疫照顧假」，要不要請還是讓勞工卻步，也擔心放孩子們在家，變成「大小孩照顧小小孩」。

高雄市中小學校長協會理事長、五福國中校長陳宗慶表示，今天原本有10名學生請假，與一般時日無太大差異；教育局宣布新作法後，截至中午，國三有大概2、30名學生提出要請假，導師確認家長有同意後，向學務處完成請假。因為教育局有宣布因疫情請假，不列入出缺席紀錄，讓有些很在意畢業時拿全勤獎的學生放心。

福山國中校長姜正明表示，目前正是疫情緊張時期，可以理解教育局的決定，學校比較顧慮的，是家長如果在工作，學生是否能夠會乖乖待在家裡？若反而到處運動，反而會造成比較不可預期的狀況，所以要拜託家長好好約束請假在家的學生，不要任意到外面遊玩，才不會造成防疫的缺口。

姜正明表示，學校目前已經進行了兩次段考，所以學期成績跟用多元方式進行評量這些部分沒有問題。至於補課的部分，將請教師多做準備，看要用單元或作業的方式來進行。如果採缺一節、補一節的方式，將會是很大的負擔。

高雄市勞工局表示，因應防疫、學校停課，勞工家長如有照顧12歲以下學童及國高中身心障礙學生的需求，家長其中一人可以請防疫照顧假，雇主應准假，不得視為曠工、不能強迫勞工以事假或其他假別處理，也不能扣發全勤獎金、解僱或予不利的處分。

羅先生的3個孩子2個高中、1個國小，他表示，雖然勞工局說家長之一可以請防疫照顧假，但勞工總是要看雇主的臉色，也不敢隨便請假。若疫情更嚴重，高中以下都停課，家裡可能就變成「大小孩顧小小孩」了。