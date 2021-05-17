高雄市議會停會至5/31 市府啟動聯合洽公

高市議會今天中午進行黨團協商，議長曾麗燕宣布明天起停會至5月31日，未來視疫情調整後續議程。另外，市府行政中心明天（18日）起也將啟動聯合洽公。

高雄市議會今天上午舉行定期大會市政總質詢，但為因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土個案增加，議會中午邀集各黨團協商，議長曾麗燕會後宣布，議會定期會將從明天起停會至5月31日，並於6月1日開始接續5月18日後的議程，未來再視疫情需要做政黨協商調整。

曾麗燕指出，為了防疫優先，讓高雄市長陳其邁及市府團隊能全心投入防疫工作，黨團協商結果本會第三屆第五次定期大會議程自明天起將順延一次到5月31日。市議會也將於31日召開黨團協商會議，視疫情狀況決定後續議程。

曾麗燕也呼籲，議員及服務團隊避免參加群聚活動，希望大家共同來防疫。

另外，高雄市政府中午也公告，因應防疫升級，市府四維及鳳山行政中心將於明天起啟動聯合洽公，除員工、受邀開會者或其他特殊事由人員進出，民眾非必要不得上樓，透過降低民眾非必要接觸風險，防止疫情傳播。

高市府指出，明天起將規劃洽公區域統一受理，防疫期間非市府員工請勿上樓；受邀開會者應配合防疫措施；物品配送則請至物流區辦理交換作業，廠商禁入行政中心。

高市行政暨國際處長項賓和表示，疫情持續延燒，市府相關防疫作為將併同提升並持續滾動檢討，聯合洽公實施初期對洽公市民難免造成不便，請大家見諒。