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防疫警覺 楊鎮浯籲返鄉民眾自我健康監測2週

中央社 / 金門縣17日電

新冠肺炎確診者到馬祖旅遊，同為離島的金門縣提高警覺；縣長楊鎮浯今表示，台金航班今天已減到29班，縣府計畫爭取在機場設置快篩站，並籲請返金民眾做好14天自我健康監測。

楊鎮浯上午在縣長室接受聯訪表示，疫情升溫，隨著社區感染，很多確診者或自主隔離者、接觸者到處走動，昨天發生一名台灣地區旅客在馬祖走完3天2夜行程後，連江縣疫情指揮中心匡列密切接觸者8名進行居家隔離及採檢，造成同為離島的金門民眾恐慌。

楊鎮浯說，金門縣政府升級防疫管制，昨天傍晚發布從18日開始，所有居民和遊客外出時，一律要戴口罩，今天起會請警察人員和防疫幹部在全金門各地稽查和勸導；明天起全面檢查並稽查，外出未戴口罩者經勸導不聽，將依傳染病防治法開罰新台幣3000元。

大量旅客從三級警戒區到二級警戒區，楊鎮浯在中央疫情指揮中心各縣市首長視訊會議上，建議從三級警戒區到二級警戒區應減少人員流動，但還是有觀光團從三級警戒區出團，建議交通部觀光局擬訂措施；楊鎮浯說，他的建議已獲回應，所有定型化契約取消的業者全額退費，由中央補貼。

金門縣政府也要求各航空公司減班，楊鎮浯說，今天初步會先降到一天29班，也就是從之前每天40、50班，降到5個機場總計29班，只保留金門地區民眾往返的必要航班。

此外，楊鎮浯表示，會在機場旅客入境處設置清消門，由金門縣政府預算支應；同時，縣府也會爭取在機場旅客入境處設立快篩站，防護、管制所有從外地進入到金門的民眾到最嚴謹程度。

不少大專院校改採遠距教學，楊鎮浯表示，他理解家長希望孩子回鄉視訊上課，希望從台灣回來的學生，以及赴台民眾返金後，做好自主健康監測14天；期間除了避免使用大眾運輸工具，最好儘量避免外出，一旦發現有疑似症狀，如發燒、流鼻涕、咳嗽、頭痛、嘔吐、腹瀉等，請儘速就醫。

金門航空站主任洪念慈表示，只要有快篩設備，航空站願意配合縣府。他並表示，從三級警戒區飛抵金門的班機，班班都會確實清潔消毒，航空站裡民眾接觸到的各項設備，如扶梯、手推車等等，都會加強清潔消毒，每小時清消一次。

航空站同時在到站出口設置體溫監測站，洪念慈表示，旅客體溫如超過攝氏37.5度，會先留置一段時間後二次監測；若未降溫，再由衛生局派救護車送到醫院進一步檢測。

由於疫情升溫，民眾危「機」意識提升，今天尚義機場顯得空蕩蕩，但仍有少數台灣民眾前來旅遊。洪念慈說，過去平均一天單向約有2000名旅客，現在大概只有1000人上下。預估明後天還會減班。

金門 楊鎮浯

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