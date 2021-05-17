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一分鐘達成共識 高市議會明天起休會至5月31日
基於防疫考量，各地議會陸續宣布暫停開會。高雄市議長曾麗燕今天中午邀集國民黨、民進黨與無黨聯盟召集人開會討論，會中達成延會共識。曾麗燕出示協商內容宣布說，高市議會從5月18日起順延至5月31日，屆時再視疫情決定後續議程，民代與服務團隊減少群聚，也讓相關人員專心防疫。
雙北疫情不斷延燒，高雄市議會正值第三屆第五次定期大會，今天上午進行市政總質詢，下午分組討論。議長曾麗燕邀集副議長陸淑美、國民黨總召童燕珍、民進黨總召鄭光峰與無黨團結聯盟總召朱信強討論疫情因應措施。
曾麗燕表示，防疫優先，為讓市長及市府團隊全心投入防疫工作，經過黨團協商，本會第三屆第五次定期大會議程從110年5月18日起，順延到5月31日，於5月31日開黨團協商會議，視疫情狀況決定後續議程，呼籲議員及服務團隊避免參加群聚活動。
高雄市議會史無前例，頭一次在議會期間暫停並延會，不採書面質詢。鄭光峰說，三黨團總召沒有異議，「一分鐘就達成共識」。朱信強也說，支持與配合防疫政策。
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