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高市府防疫升級 5月18日起實施聯合洽公

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

因應防疫升級，高市府表示，高雄市政府四維及鳳山行政中心將於5月18日起開始啟動聯合洽公，除員工、受邀開會者或其他特殊事由人員進出，民眾非必要不得上樓，透過降低民眾非必要接觸風險，防止疫情傳播。

管制期間，市民進入兩行政中心，市府將規畫洽公區域統一受理，防疫期間，非市府員工請勿上樓。受邀開會者（需攜帶開會通知）或其他特殊事由（需攜帶佐證）需進入行政中心者，應配合進行體溫量測、實聯登記、手部酒精消毒並全程配戴口罩

此外，物品配送請至物流區辦理交換作業，廠商禁入行政中心。市府員工餐廳（四維行政中心11樓、鳳山行政中心5樓）不對府外民眾開放。

高市府行國處表示，疫情持續延燒，針對兩行政中心的防疫作為也將一同提升並持續滾動檢討。

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