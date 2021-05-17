陳其邁：高市增防疫房間 籲接觸確診健保卡註記

國內疫情升溫，高雄市長陳其邁今天指出，上週六已向中央建言與雙北群聚感染確診者有接觸的人應註記健保卡，提供基層醫療院所小心因應，高市府也將增加2000間防疫旅館房間。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，高市提升為準三級防疫準備。媒體報導陳其邁向中央建議把萬華、新北有可能與確診個案接觸的人都能在健保卡上註記，讓第一線醫護人員提高警覺。

對此，陳其邁上午出席高雄市議會定期會，中場休息接受媒體聯訪證實「有建議健保卡註記」，他表示，從雙北溢出來到其它地方的個案其實非常多，上週六曾向中央建議把萬華或群聚感染可能接觸的個案將匡列範圍擴大，進而提供基層醫療院所小心因應，這部分對雙北以外地區非常重要。

陳其邁說，在高風險地區採取快篩檢驗非常有必要，但是在其它還沒進入社區傳播階段、盛行率非常低的地區，這樣做的偽陽性機率就會非常高，因此，請大家遵守中央相關防疫規定，高市府也已做好快篩試劑的準備。

他指出，高市府目前正加緊盤點專責病房、快篩門診及醫療院所的整備物資，例如高雄防疫旅館有3350間房間，幾乎是其它縣市的好幾倍。但市府仍認為防疫旅館還要再增加2000間房間。因為假如沒有一人一戶，防疫工作很難落實，最好還是要住到防疫旅館裡。