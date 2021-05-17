八大行業娛樂場所違規營業 高市警兩天抓18件
國內新冠肺炎疫情嚴峻，高市15日宣布八大行業及娛樂場所須關門停業，市警局15日查獲10家業者違規營業，昨天再查獲包括小吃部、按摩養生館等8件，均已蒐證移請衛生局裁罰。
高雄市政府宣布進入準三級防疫準備，全市八大行業及休閒娛樂場所15日下午須關門暫停營業。高雄市警局15日已針對不聽勸導營業的10家娛樂休閒場所業者蒐證。警察局長黃明昭為防範業者「明關暗開」、轉移陣地或四處流竄，造成防疫破口，昨天並持續要求各分局落實應關閉娛樂休閒場所稽查勤務，共查獲違反停業規定的業者8件，均蒐證移請衛生局裁罰。
市警局今天指出，若發現應停業而不停業場所，員警查獲時將即刻要求停業，並在移請衛生局裁罰同時，將違規通知單張貼在店家大門；若再次查獲店家違規，將把違規事證移請工務局依行政執行法斷水斷電。
市警局指出，警方昨天共查獲違反停業規定業者8件，包括按摩養生館、電子遊戲場、視聽歌唱、餐酒館、小吃部等，警方均已蒐證移請衛生局依傳染病防治法裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言