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高雄楠梓公有市場戴口罩人數明顯增加 未戴反成異類
國內疫情升溫，防疫警戒升級，高雄楠梓公有市場內業者與民眾，戴口罩的人數明顯增加，甚至有攤販帶起雙層口罩自保，僅有少數民眾難耐天氣炎熱將口罩拉至口鼻以下，但仍有人出面相勸要口罩戴好，此外，仍有少民眾未戴口罩進入市場，反而成為眾人目光，顯得尷尬。
在楠梓公有市場內經營超過70年的麵攤業者表示，原本早餐、午餐是最忙碌的時段，自疫情開始以來，生意明顯下滑，除了市場採買人潮減少，就連在開放空間用餐，都會讓人「心驚驚」。
麵攤業者還說，為因應防疫措施，必須向顧客解釋要外帶，有不少顧客因此不買，生意有些衝擊。
菜攤業者說，市場有太多出入口，且多半是開放空間，要防疫有一定程度困難，因此，有民眾前來消費時，都會保持一定距離，也會特別留意顧客有沒有戴口罩。
前往採買市場採買的吳姓女子說，市場許多攤販成列的菜、肉以及果品暴露在外，難免會擔憂，且買東西接觸時，心裡還是有點毛毛的，回家都會趕快洗手消毒，也會特別清洗買回家的食材。
除傳統市場內店家不開放內用，市場周邊的店家，也貼起暫時不開放內用的公告，中午用餐人潮也變得稀落。
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