影／高雄原民文健站暫關閉 暖心服務不停歇

疫情風暴擴大，高雄市原民會所轄的27處文健站、2處都會區老人日間關懷站、1處部落食堂暫時關閉，等疫情緩解才重啟。高雄市原民會主委阿布斯說，送餐、電話關懷的部分不會停止，會持續守護原民長輩身心健康。

高雄市原民會所轄的27處文健站、2處都會區老人日間關懷站、1處部落食堂服務約995名長輩，防疫期間聚會、課程暫停，為讓長輩不必為午餐傷神，照服員仍照常烹煮送餐，讓長輩在防疫期間還是可以吃的營養，送餐到府時，會掛在門口手把上，避免照面有傳播病毒風險。