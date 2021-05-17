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影／高雄原民文健站暫關閉 暖心服務不停歇

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市各原民文健站暫時關閉，但送餐、電話問安不間斷，持續照顧長輩身心健康。圖／高雄市原民會提供
高雄市各原民文健站暫時關閉，但送餐、電話問安不間斷，持續照顧長輩身心健康。圖／高雄市原民會提供

疫情風暴擴大，高雄市原民會所轄的27處文健站、2處都會區老人日間關懷站、1處部落食堂暫時關閉，等疫情緩解才重啟。高雄市原民會主委阿布斯說，送餐、電話關懷的部分不會停止，會持續守護原民長輩身心健康。

高雄市原民會所轄的27處文健站、2處都會區老人日間關懷站、1處部落食堂服務約995名長輩，防疫期間聚會、課程暫停，為讓長輩不必為午餐傷神，照服員仍照常烹煮送餐，讓長輩在防疫期間還是可以吃的營養，送餐到府時，會掛在門口手把上，避免照面有傳播病毒風險。

阿布斯說，文健站像是地方的情感交流站，暫時關閉期間，許多長輩可能覺得不太適應，志工會改為電話問安，讓原民長輩在居家避疫期間身心更安定。

高雄市各原民文健站暫時關閉，但送餐、電話問安不間斷，持續照顧長輩身心健康。圖／高雄市原民會提供
高雄市各原民文健站暫時關閉，但送餐、電話問安不間斷，持續照顧長輩身心健康。圖／高雄市原民會提供
高雄市各原民文健站暫時關閉，但送餐、電話問安不間斷，持續照顧長輩身心健康。圖／高雄市原民會提供
高雄市各原民文健站暫時關閉，但送餐、電話問安不間斷，持續照顧長輩身心健康。圖／高雄市原民會提供
高雄市各原民文健站暫時關閉，但送餐、電話問安不間斷，持續照顧長輩身心健康。圖／高雄市原民會提供
高雄市各原民文健站暫時關閉，但送餐、電話問安不間斷，持續照顧長輩身心健康。圖／高雄市原民會提供
高雄市各原民文健站暫時關閉，但送餐、電話問安不間斷，持續照顧長輩身心健康。圖／高雄市原民會提供
高雄市各原民文健站暫時關閉，但送餐、電話問安不間斷，持續照顧長輩身心健康。圖／高雄市原民會提供
高雄市各原民文健站暫時關閉，但送餐、電話問安不間斷，持續照顧長輩身心健康。圖／高雄市原民會提供
高雄市各原民文健站暫時關閉，但送餐、電話問安不間斷，持續照顧長輩身心健康。圖／高雄市原民會提供
高雄市各原民文健站暫時關閉，但送餐、電話問安不間斷，持續照顧長輩身心健康。圖／高雄市原民會提供
高雄市各原民文健站暫時關閉，但送餐、電話問安不間斷，持續照顧長輩身心健康。圖／高雄市原民會提供

高雄市 疫情 照服員

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