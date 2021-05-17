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高雄是否要設快篩站 陳其邁：偽陽性恐高造成困擾

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
陳其邁盼註記可能與確診病患接觸個案的健保卡，提高基層醫護警覺心。記者徐白櫻／攝影
陳其邁盼註記可能與確診病患接觸個案的健保卡，提高基層醫護警覺心。記者徐白櫻／攝影

新冠肺炎確診數不斷上升，南北群眾互動頻繁。高雄市陳其邁表示，在高風險群聚區設快篩檢驗站有必要性，但其他縣市還沒有進行到社區傳播，偽陽性可能會高，恐造成防疫人員困擾。

高雄市議會今天進行市政總質詢，市長陳其邁接受媒體聯訪時表示，疫調與篩檢的目的要把社區病毒把它挖空、減少，像流感快篩運用在流行地區，可以把個案找出來，然後進行必要投藥，高風險地區採取快篩或相關檢驗，如雙北萬華等特定群聚地居有必要。

陳其邁認為，除雙北外，其他縣市還沒有到社區傳播程度。陳說，他過去一直講，陽性預測值跟盛行率有關，所以必須按照疫情整體狀況來做必要的處置，陽性預測值盛行率在非常低的地方，偽陽性會很高，會造成防疫人員困擾，所以請大家相信、遵守中央相關防疫規定。陳說，高雄市的快篩試劑已經做準備，所以請市民朋友放心，必要的專責病房、快篩門診、防疫旅館及醫療院所整備物資已經加緊盤點。

陳其邁周六向中央建議，盼註記可能與確診病患接觸個案的健保卡，提高醫護人員警覺性。陳其邁今天進一步說，假如這些名單能夠掌握，應該可以讓基層醫療院所阻絕於醫療院所外，也提醒基層醫師小心因應，此事對雙北以外地區非常重要，如發生在高雄的1289個案，可讓醫師更小心謹慎。

陳其邁 高雄市 醫師

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