新冠肺炎疫情升溫 高捷、輕軌運量銳減逾6成

新冠肺炎疫情升溫，今天是上班首日，高雄各大眾運輸工具運量幾乎都遭衝擊，今天捷運、輕軌、公車和youbike2.0運量，粗估至少減約1到3成，捷運、輕軌前兩日周末更銳減逾6成，學生、上班族群顯著減少，但一般道路私人運具未減。

高雄捷運、輕軌今上午通勤尖峰時刻，人潮明顯減少，據觀察至少減約2、3成，高捷人員表示，還是有不少學生族搭車，但上班族減少比較多。不過實際運量要今天結束後才能統計。

但15、16日輕軌、捷運運量統計已出爐，根據高捷統計，15日周六輕軌運量3632人次，捷運6.4萬人次。16日周日輕軌運量2418人次，捷運4.4萬人次。

2019年未有疫情時，高雄捷運日平均運量17.9萬，輕軌9164人次。2020年疫情時高雄捷運日平均運量13.3萬，輕軌6348人次。之後疫情回穩，在今年這波疫情衝擊前，高雄捷運日平均運量小幅上升至14萬，輕軌1.2萬人次。

不過這波疫情爆發後，捷運運量一下子跌破10萬，即使是周六日的假日運量高峰，捷運也僅剩5、6萬人次，連高捷人員都忍不住感嘆：「真的很慘」。輕軌大南環路線通車後，運量一度破萬人次，但受這波疫情影響，也銳減至2、3千人。

至於公車和高雄YouBike2.0，業者粗估，今天上班首日，公車少約2、3成，YouBike2.0少約1、2成。業者分析，公車、YouBike2.0以學生族群為大宗，可能與因疫情實施遠距教學、國中會考剛結束、捷運運量銳減等因素有關。

以往很多乘客會利用YouBike2.0作為轉乘捷運等大眾運輸的第一哩路和最後一哩路接駁，騎YouBike2.0去搭捷運等，但捷運運量減少後，YouBike2.0的轉乘需求也跟著減少。

目前觀察私人運具較不受影響，交通局表示，今日一般道路車流量與平常差不多，沒有明顯增減，私人運具使用持平。

市民李小姐說，她有時會搭捷運去上班，但政府呼籲去過雙北的人禁止搭大眾運輸工具，她雖沒去過雙北，但感覺也還是少搭為妙，最近應該都會自己騎車上班。